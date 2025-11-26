https://ria.ru/20251126/vashington-2057854010.html
Трампа проинформировали о стрельбе в Вашингтоне, сообщили СМИ
Представитель Белого дома сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Вашингтоне, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 26.11.2025
