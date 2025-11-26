В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. В центре Вашингтона недалеко от Белого дома произошла стрельба.

По данным главы МВБ Кристи Ноэм, пострадали два нацгвардейца. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация.

Полиция заявила о задержании подозреваемого. Место преступления оцепили, туда прибыли федеральные агенты.

« "Животное (стрелок. — Прим. ред.) тоже серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не знают мотива злоумышленника. По информации помощника шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффа Кэрролла, он действовал в одиночку.

Инцидент произошел в районе, где располагаются дипломатические учреждения. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.

В администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы. Территорию оцепили и усилили охрану. Трампа, который улетел во Флориду, проинформировали о ЧП.