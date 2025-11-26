Рейтинг@Mail.ru
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома
23:06 26.11.2025 (обновлено: 01:10 27.11.2025)
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома
В центре Вашингтона недалеко от Белого дома произошла стрельба. РИА Новости, 27.11.2025
Новости
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома

В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. В центре Вашингтона недалеко от Белого дома произошла стрельба.
По данным главы МВБ Кристи Ноэм, пострадали два нацгвардейца. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что они находятся в критическом состоянии. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси ранее утверждал, что раненые умерли в больнице, но позднее уточнил, что об их судьбе поступает противоречивая информация.
Полиция заявила о задержании подозреваемого. Место преступления оцепили, туда прибыли федеральные агенты.
«

"Животное (стрелок. — Прим. ред.) тоже серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не знают мотива злоумышленника. По информации помощника шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффа Кэрролла, он действовал в одиночку.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
1 из 5
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
2 из 5
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
3 из 5
© ФотоОбстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
© Фото
4 из 5
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
5 из 5
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
1 из 5
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
2 из 5
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo
3 из 5
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
© Фото
4 из 5
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
5 из 5
Инцидент произошел в районе, где располагаются дипломатические учреждения. Очевидцы рассказали, что слышали две очереди выстрелов.
В администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы. Территорию оцепили и усилили охрану. Трампа, который улетел во Флориду, проинформировали о ЧП.
Кроме того, глава Пентагона заявил, что в Вашингтон дополнительно направят 500 нацгвардейцев.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба
22 ноября, 06:45
 
