Фигурантки дела о торговле детей признали их незаконное усыновление

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главные фигурантки дела о торговле детьми многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока на заседании в Перовском суде Москвы признали незаконное усыновление, но не другие сделки, рассказал РИА Новости адвокат последней Станислав Кулов.

"Прокурор огласила в суде обвинительное заключение в отношении Логиновой, Патоки и других фигурантов. И Патока, и Логинова обе высказались в суде, что усыновили детей в нарушение существующего в РФ порядка усыновления, но не иные сделки, тем более, что следствием установлено, что купли-продажи не было", - сказал собеседник агентства.

В ноябре Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.

Общее число фигурантов дела превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.

Как следует из материалов дела, проверка в отношении Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.

Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.