На Урале возбудили дело о незаконном лишении свободы детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы детей возбудили после проверки филиала реабилитационного центра в Верхней Пышме под Екатеринбургом, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В среду в местных СМИ появилась информация, что в "реабилитационный центр Анны Хоботовой" в Екатеринбурге приехали правоохранители.
"По сообщению о нарушении прав несовершеннолетних, которые были найдены в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних)", – сказал Шульга.
По его словам, следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.
Также вечером в среду руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнял журналистам, что сейчас в трехэтажном коттедже, в котором размещается центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской и Свердловской областей.
При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит обследование их медиками, подчеркивал Горелых, а до окончания начавшегося разбирательства подростков планируется поместить в один из ближайших детских центров.