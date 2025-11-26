На Урале возбудили дело о незаконном лишении свободы детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о незаконном лишении свободы детей возбудили после проверки филиала реабилитационного центра в Верхней Пышме под Екатеринбургом, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит обследование их медиками, подчеркивал Горелых, а до окончания начавшегося разбирательства подростков планируется поместить в один из ближайших детских центров.