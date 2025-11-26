На Урале пресекли работу майнинг-фермы для добычи криптовалюты

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области пресекло деятельность майнинг-фермы для добычи криптовалюты, компании "Уралэнергосбыт" и "Россети" понесли ущерб в размере более 121 миллиона рублей, в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Управление напомнило, что максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.