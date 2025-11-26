Рейтинг@Mail.ru
На Урале пресекли работу майнинг-фермы для добычи криптовалюты
10:56 26.11.2025
На Урале пресекли работу майнинг-фермы для добычи криптовалюты
происшествия, россия, челябинская область, миасс, россети
Происшествия, Россия, Челябинская область, Миасс, Россети
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области пресекло деятельность майнинг-фермы для добычи криптовалюты, компании "Уралэнергосбыт" и "Россети" понесли ущерб в размере более 121 миллиона рублей, в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным следствия, злоумышленники с ноября 2024 года по апрель 2025 года предоставляли поставщику электроэнергии "Уралэнергосбыт" фиктивную отчетную документацию, содержащую заниженные сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры. В результате "Уралэнергосбыт" и "Россети" понесли ущерб в размере более 121 миллиона рублей.
"УФСБ России по Челябинской области при содействии службы безопасности ПАО "Россети" пресекли деятельность четырех лиц, причастных к организации функционирования компьютерной системы для добычи криптовалюты (майнинг)… В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Управление напомнило, что максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что один из подозреваемых – Максим Яцун, владелец майнинговой инфраструктуры, сотрудники УФСБ провели обыск по адресам его жительства и офиса. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело, связанное со злоупотреблениями при строительстве жилого дома в Миассе.
