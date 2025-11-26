Антикоррупционный совет МО Украины просит расследовать закупки бронежилетов

Задержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене. Архивное фото

© Фото : СБУ Задержание сотрудниками СБУ экс-чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго", обвиняемого в закупке бронежилетов для сотрудников по вдвое завышенной цене

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Общественный антикоррупционный совет при министерстве обороны Украины (ОАС МОУ) сообщил в среду, что направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о возможном злоупотреблении в ведомстве при закупках бронежилетов.

"Схемы при закупке бронежилетов нужно расследовать, а виновные должны понести ответственность. Заявление о совершении преступления должностными лицами минобороны… в НАБУ сегодня подали представители ОАС — председатель совета Юрий Гудименко и его заместитель Татьяна Николаенко", - говорится в сообщении совета, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Отмечается, что речь идет о контрактах с двумя компаниями. Уточняется, что это дело "было составной частью сделок, исследуемых антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.