Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 26.11.2025
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
Ликвидирован офицер сил специальных операций Украины Олег Лещинский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ликвидирован офицер сил специальных операций Украины Олег Лещинский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В социальных сетях распространяется некролог на старшего лейтенанта Лещинского Олега Владимировича (13.09.1971 г.р.). Украинский офицер скончался в полтавском госпитале 20 ноября", - сказал собеседник агентства.
Лещинский занимал должность офицера отделения специальных мероприятий, которая характерна для сил специальных операций Украины, добавил он.
