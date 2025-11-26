https://ria.ru/20251126/ukraina-2057834567.html
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
Ликвидирован офицер сил специальных операций Украины Олег Лещинский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
Источник сообщил о ликвидации офицера сил специальных операций Украины
На Украине ликвидировали офицера сил специальных операций ВСУ Лещинского