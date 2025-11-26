В частности, как сообщает газета, операторов БПЛА отправляют на фронт спустя всего 15 дней интенсивного обучения, что отражает "острую необходимость" в пополнении.

"Женщины участвуют в украинских операциях с БПЛА с первых месяцев полномасштабного (конфликта - ред.), но с обострением нехватки военных их присутствие увеличилось, особенно в подразделениях, занимающимися FPV-атаками", - пишет Guardian.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.