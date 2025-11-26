МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина вынуждена возмещать нехватку личного состава ВСУ гражданскими, в том числе все в большей степени женщинами на фоне серьезных проблем с мобилизацией, сообщает газета Guardian.
"Число потерь не раскрывается, но многие считают его высоким, и Украина все больше полагается на гражданских для выполнения функций, ранее принадлежавших подготовленному военному персоналу", - говорится в материале издания.
В частности, как сообщает газета, операторов БПЛА отправляют на фронт спустя всего 15 дней интенсивного обучения, что отражает "острую необходимость" в пополнении.
"Женщины участвуют в украинских операциях с БПЛА с первых месяцев полномасштабного (конфликта - ред.), но с обострением нехватки военных их присутствие увеличилось, особенно в подразделениях, занимающимися FPV-атаками", - пишет Guardian.
Несколько женщин в ВСУ в комментарии изданию заявили, что им пришлось пойти на фронт, потому что кто-то должен был занять место погибших мужчин. Как пишет газета, в подразделении одной из женщин по имени Даша царит атмосфера измотанности. По ее словам, все "на пределе".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.