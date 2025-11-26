Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
18:50 26.11.2025
Назначить Дрисколла переговорщиком по Украине предложил Вэнс, пишет Axios
Назначить Дрисколла переговорщиком по Украине предложил Вэнс, пишет Axios
Идея назначения Вашингтоном министра армии США Дэниела Дрисколла переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине принадлежит вице-президенту Соединенных... РИА Новости, 26.11.2025
Назначить Дрисколла переговорщиком по Украине предложил Вэнс, пишет Axios

Axios: идея назначить Дрисколла переговорщиком по Украине принадлежит Вэнсу

Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Идея назначения Вашингтоном министра армии США Дэниела Дрисколла переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине принадлежит вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее газета Guardian сообщала, что президент США Дональд Трамп назначил Дрисколла новым специальным представителем по Украине.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Дрисколл указал Киеву на ограниченные возможности НАТО, сообщает NYP
Вчера, 10:07
"Идея обратиться за помощью к Дрисколлу принадлежит именно вице-президенту Вэнсу", - говорится в сообщении.
Портал уточняет, что Вэнс и Дрисколл - бывшие однокурсники и давние друзья.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Дрисколл в Киеве заявил, что Украину ждет "неминуемое поражение"
Вчера, 04:57
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Нет ничего важнее процесса урегулирования на Украине, заявил Песков
Вчера, 18:19
 
