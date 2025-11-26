Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057809899.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Очередные взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:29:00+03:00
2025-11-26T18:29:00+03:00
в мире
херсон
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057160530.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду телеканал уже трижды сообщал о взрывах в городе.
Херсоне в четвертый раз за день звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
Вчера, 08:00
 
В миреХерсонРоссияХерсонская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала