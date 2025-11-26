Рейтинг@Mail.ru
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 26.11.2025 (обновлено: 17:44 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057794373.html
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат - РИА Новости, 26.11.2025
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат
Скандал с коррупцией в сфере энергетики на Украине обнулил какие-либо возможные политические шансы Владимира Зеленского в будущем, заявила украинский дипломат,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:43:00+03:00
2025-11-26T17:44:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
тимур миндич
лана зеркаль
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057753848.html
https://ria.ru/20251126/zelenskij-2057708833.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, лана зеркаль, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Лана Зеркаль, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат

Зеркаль: скандал с коррупцией в сфере энергетики обнулил политшансы Зеленского

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Скандал с коррупцией в сфере энергетики на Украине обнулил какие-либо возможные политические шансы Владимира Зеленского в будущем, заявила украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль.
Зеленского последние годы всегда был шпагат: с одной стороны, желание переизбраться... Скандал в том виде, в котором он разразился, обнулил, по моему мнению, его политический шанс", - заявила Зеркаль в интервью изданию "Украинская правда". Однако, по ее мнению, если судить по речи Зеленского и развитию текущей ситуации, он сам при этом не считает свои шансы нулевыми.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
НАБУ предупреждало Зеленского о подготовке обвинения Ермаку, сообщили СМИ
Вчера, 16:05
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В офисе Зеленского рассказали, с кем Зеленский будет обсуждать Украину
Вчера, 14:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичЛана ЗеркальНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала