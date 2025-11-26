Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Скандал с коррупцией в сфере энергетики на Украине обнулил какие-либо возможные политические шансы Владимира Зеленского в будущем, заявила украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.