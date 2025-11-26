Рейтинг@Mail.ru
НАБУ допросило Умерова по делу Миндича
26.11.2025
НАБУ допросило Умерова по делу Миндича
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
«

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", — привела слова пресс-службы ведомства "Украинская правда".

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
НАБУ предупреждало Зеленского о подготовке обвинения Ермаку, сообщили СМИ
Вчера, 16:05
Допрос прошел во вторник, других деталей не приводится.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Власти препятствуют расследованию дела Миндича, заявили в НАБУ
25 ноября, 16:05

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15 ноября, 15:42
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Андрея Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ раскрыли, как Зеленский пытается спасти Ермака от обвинений в коррупции
24 ноября, 13:10
 
В мире, Украина, Тимур Миндич, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
 
 
