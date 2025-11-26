НАБУ допросило Умерова по делу Миндича

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.

" Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", — привела слова пресс-службы ведомства "Украинская правда".

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.