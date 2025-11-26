ЕС обсуждает расширение миссий по подготовке ВСУ на территории Украины

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз обсуждает расширение своих миссий по подготовке ВСУ непосредственно на территории Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы также приветствуем работу "коалиции желающих" по согласованию деталей военной поддержки Украины, а также того, что Европа (ЕС - ред.) и США могут предложить. Европейский союз сам внесет значительный вклад в систему гарантий безопасности - за счет финансирования, подготовки и поддержки оборонной промышленности. Мы сейчас прорабатываем эти детали, включая продление наших текущих миссий на Украине", - сказала Каллас по итогам видеовcтречи глав МИД стран-участниц Европейского союза по Украине.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 30 августа отметил, что Венгрия считает возможный перенос миссии по подготовке украинских военных государствами-участниками Евросоюза на территорию Украины "красной линией" и не поддерживает этот шаг.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-участников альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве уточняли, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.