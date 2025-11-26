ЕС обсуждает расширение миссий по подготовке ВСУ на территории Украины

"Мы также приветствуем работу "коалиции желающих" по согласованию деталей военной поддержки Украины, а также того, что Европа (ЕС - ред.) и США могут предложить. Европейский союз сам внесет значительный вклад в систему гарантий безопасности - за счет финансирования, подготовки и поддержки оборонной промышленности. Мы сейчас прорабатываем эти детали, включая продление наших текущих миссий на Украине", - сказала Каллас по итогам видеовcтречи глав МИД стран-участниц Европейского союза по Украине.