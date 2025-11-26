Шарий сообщил о подготовке новых разоблачений в окружении Зеленского

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит новые разоблачения коррупции в окружении Владимира Зеленского.
Ранее в среду украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что руководство НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на встрече с Зеленским предупреждало, что готовится обвинение главе его офиса Андрею Ермаку
"НАБУ сейчас проводит массу дополнительных и важных следственных действий ... сейчас в отношении Зеленского и его команды уже нарабатывается такая база, которую будет не перешибить чем угодно", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
"На момент публикации этого статуса вопрос о том, что Зеленский и команда должны быть привлечены к ответственности за разграбление государства в войну, решён. На данный момент это полностью согласованное решение, и с американцами тоже. Подозрения для Ермака и Умерова готовы уже достаточно давно. Подозрения в отношении других людей, и некоторых даже очень близких к Зеленскому, готовятся", - написал Шарий.
Он добавил, что у НАБУ имеется колоссальная доказательная база.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.