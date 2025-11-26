НАБУ предупреждало Зеленского о подготовке обвинения Ермаку, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководство НАБУ и САП предупреждало Владимира Зеленского о подготовке обвинения главе его офиса Андрею Ермаку, сообщило "Зеркало недели".

« СНБО Рустему Умерову", — говорится в публикации. "После июльского кризисного заседания в кабинете главы государства <...> состоялась еще не одна непубличная встреча. Во время последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении главе офиса президента Андрею Ермаку и секретарюРустему Умерову", — говорится в публикации.

После этого, как пишет издание, глава киевского режима принял решение о назначении Ермака Умерова руководителями украинской переговорной делегации по урегулированию.

"Косвенным подтверждением серьезности намерений НАБУ в отношении этих должностных лиц является то, что вчера, 25 ноября, Умеров был приглашен в Национальное антикоррупционное бюро на допрос", — отмечается в материале.

Как писала "Украинская правда", окружение главы киевского режима советовало ему уволить Ермака из-за его причастности к резонансному делу о коррупции в энергетике. Идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не снял Ермака с должности, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.