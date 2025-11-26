НАБУ предупреждало Зеленского о подготовке обвинения Ермаку, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководство НАБУ и САП предупреждало Владимира Зеленского о подготовке обвинения главе его офиса Андрею Ермаку, сообщило "Зеркало недели".
«
"После июльского кризисного заседания в кабинете главы государства <...> состоялась еще не одна непубличная встреча. Во время последней такой встречи президента проинформировали о готовности материалов для сообщения о подозрении главе офиса президента Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову", — говорится в публикации.
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
"Косвенным подтверждением серьезности намерений НАБУ в отношении этих должностных лиц является то, что вчера, 25 ноября, Умеров был приглашен в Национальное антикоррупционное бюро на допрос", — отмечается в материале.
Как писала "Украинская правда", окружение главы киевского режима советовало ему уволить Ермака из-за его причастности к резонансному делу о коррупции в энергетике. Идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не снял Ермака с должности, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
Штаты подсунули Зеленскому радиоактивные доллары
13 ноября, 08:00
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. А на вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".
В Раде призвали к забастовке, пока не уволят Ермака
11 ноября, 08:00