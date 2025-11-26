Рейтинг@Mail.ru
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 26.11.2025 (обновлено: 14:47 26.11.2025)
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Об уступках по ключевым для России вопросам применительно к урегулированию украинского конфликта не может быть речи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей рябков
украина
в мире, россия, сергей рябков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Рябков, Украина
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине

Рябков: РФ не пойдет на уступки по ключевым вопросам урегулирования на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Об уступках по ключевым для России вопросам применительно к урегулированию украинского конфликта не может быть речи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи. Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа сами по себе представляют компромиссные решения, об этом тоже говорил президент Российской Федерации", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей РябковУкраина
 
 
