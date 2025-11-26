https://ria.ru/20251126/ukraina-2057722736.html
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Об уступках по ключевым для России вопросам применительно к урегулированию украинского конфликта не может быть речи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
россия
украина
2025
Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине
Рябков: РФ не пойдет на уступки по ключевым вопросам урегулирования на Украине
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Об уступках по ключевым для России вопросам применительно к урегулированию украинского конфликта не может быть речи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи. Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа сами по себе представляют компромиссные решения, об этом тоже говорил президент Российской Федерации", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".