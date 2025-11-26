Рябков высказался об уступках России в урегулировании на Украине

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи. Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджа сами по себе представляют компромиссные решения, об этом тоже говорил президент Российской Федерации", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".