Украина и Запад начинают готовиться к "горькому миру", пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
Украина и Запад начинают готовиться к "горькому миру", пишут турецкие СМИ
Заявление Владимира Зеленского о "сложном периоде" на Украине следует рассматривать как обращение за поддержкой к Европе, считает колумнист проправительственной
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине
Yeni Şafak: Украина и Запад начинают готовиться к горькому миру

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о "сложном периоде" на Украине следует рассматривать как обращение за поддержкой к Европе, считает колумнист проправительственной турецкой газеты Yeni Şafak Недрет Эрсанель, отметив, что Киев и Брюссель фактически начинают подготовку к "горькому миру" в украинском конфликте.
Эрсанель напомнил заявление Зеленского о том, что Украина переживает "самый сложный период в своей истории" и стоит перед критическим выбором.
Владимир Зеленский
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
Вчера, 08:00
"Таким образом Зеленский фактически обратился к Европе с просьбой о помощи. Киев сейчас готовится к "горькому миру". Но не только он", - добавил автор.
Комментируя последние инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, Эрсанель отметил, что если для Украины действительно существует путь к миру, то речь идет "об одной из самых серьезных инициатив".
"Именно поэтому Европа и США оказались в состоянии внутреннего разногласия", - отметил колумнист.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава Офиса президента Андрей Ермак
NYP: слова Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского поразили Ермака
Вчера, 08:53
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Из носа Зеленского выпало что-то белое во время обращения
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
Вчера, 01:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
