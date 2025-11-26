Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о попытках сорвать выход к мирному соглашению по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 26.11.2025 (обновлено: 13:55 26.11.2025)
В Кремле заявили о попытках сорвать выход к мирному соглашению по Украине
В Кремле заявили о попытках сорвать выход к мирному соглашению по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
В Кремле заявили о попытках сорвать выход к мирному соглашению по Украине
Во многих странах есть желающие сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:13:00+03:00
2025-11-26T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
стив уиткофф
запорожская аэс
сша
украина
россия
москва
2025
в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, стив уиткофф, запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Запорожская АЭС, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Москва
В Кремле заявили о попытках сорвать выход к мирному соглашению по Украине

Песков: люди в разных странах хотят сорвать выход в мирное русло по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Во многих странах есть желающие сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"На самом деле я бы не преувеличивал значение — первое. Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, — это однозначно, таких людей будет много", — ответил он на вопрос, кому выгодны утечки по переговорам.
Ушаков о встрече представителей России, Украины и США в Абу-Даби
Ушаков рассказал о переговорах представителей России, США и Украины
11:42
11:42
Песков назвал преждевременными заявления о том, что ситуация близка к соглашению между Россией и Украиной.
По его словам, Кремль сообщит позднее о точных сроках визита спецпредставителя главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Москву. Он добавил, что контакты с Вашингтоном продолжаются.
Президент США Дональд Трамп
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
03:43
03:43

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Изображение сгенерировано ИИ
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
08:00
 
Специальная военная операция на Украине В мире США Украина Россия Дмитрий Песков Стив Уиткофф Запорожская АЭС Евросоюз Вооруженные силы Украины Москва
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала