Песков назвал заявления о мирном урегулировании на Украине преждевременными

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению.

"Подождите, пока преждевременно так говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, близка ли ситуация по украинскому сюжету к разрешению и мирному соглашению.