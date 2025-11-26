На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Поддержка Украины Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики" Кристиана Меллинга.
"Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — сказал он.
"Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — сказал он.
Эксперт добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки вряд ли будет возможно.
На этой неделе телеканал ABC сообщал, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
На этой неделе телеканал ABC сообщал, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.