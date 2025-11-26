На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Поддержка Украины Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики" Кристиана Меллинга.



"Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — сказал он.