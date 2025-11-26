Рейтинг@Mail.ru
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 26.11.2025 (обновлено: 10:06 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057602862.html
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
Поддержка Украины Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики"... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:05:00+03:00
2025-11-26T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057591928.html
https://ria.ru/20251126/ssha-2057596614.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа

Politico: поддержка Европой Украины без помощи США грозит большими рисками

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Поддержка Украины Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики" Кристиана Меллинга.

"Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
09:09
Эксперт добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки вряд ли будет возможно.

На этой неделе телеканал ABC сообщал, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана
09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала