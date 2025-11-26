Рейтинг@Mail.ru
"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров
06:15 26.11.2025 (обновлено: 07:23 26.11.2025)
"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров
"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров
"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров

Депутат Рады Костенко: Киев находится в наихудшем положении для переговоров

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Киев находится в худшей позиции для переговоров с Россией за все время украинского конфликта, заявил в эфире радиостанции NV.ua секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
"Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах", — пожаловался он.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
00:55
Как пояснил парламентарий, наступление ВС России сейчас особенно опасно.
"Поэтому если мы сядем за стол переговоров, то это поставит нас в неудобную позицию", — пояснил парламентарий.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Загнали в угол": в Италии раскрыли, как в США унизили Зеленского
02:47
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем вообще говорить": в Киеве резко высказались о принуждении России
04:31
 
