"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Киев находится в худшей позиции для переговоров с Россией за все время украинского конфликта, заявил в эфире радиостанции NV.ua секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах", — пожаловался он.

Как пояснил парламентарий, наступление ВС России сейчас особенно опасно.

"Поэтому если мы сядем за стол переговоров, то это поставит нас в неудобную позицию", — пояснил парламентарий.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине , который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО , безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.