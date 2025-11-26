"Худший момент": в Раде запаниковали из-за исхода переговоров

https://ria.ru/20251126/ukraina-2057578485.html
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Киев находится в худшей позиции для переговоров с Россией за все время украинского конфликта, заявил в эфире радиостанции NV.ua секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
"Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах", — пожаловался он.
Как пояснил парламентарий, наступление ВС России сейчас особенно опасно.
"Поэтому если мы сядем за стол переговоров, то это поставит нас в неудобную позицию", — пояснил парламентарий.
План США по урегулированию и позиция России
В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине
, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО
, безопасность в Европе
и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы
всей территории Донбасса
, официальное признание его и Крыма
российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, сокращение численности ВСУ
в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина
, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.