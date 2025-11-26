Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057571118.html
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России - РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России
Американский телеканал Newsmax со ссылкой на украинского переговорщика сообщает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине у сторон пока нет согласия... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:47:00+03:00
2025-11-26T03:47:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
https://ria.ru/20251126/ssha-2057564257.html
https://ria.ru/20251125/ssha-2057544495.html
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057559063.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
СМИ: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам России

Newsmax: у сторон в урегулировании на Украине нет согласия по активам РФ

© AP Photo / Bernat ArmangueФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Американский телеканал Newsmax со ссылкой на украинского переговорщика сообщает, что в процессе урегулирования конфликта на Украине у сторон пока нет согласия по вопросам территорий и замороженных активов России.
Ранее американские власти высоко оценили результаты встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом заявлял, что большинство пунктов согласованы. При этом в Вашингтоне понимают, что для успеха плана он должен быть одобрен Россией, отмечали в администрации.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ раскрыли, как США используют позитивную риторику по Украине
01:55
"Украинский переговорщик сообщил мне, что темы, по которым пока что нет согласия, это "тяжелые вопросы"... территориальные вопросы, замороженные российские активы", - написала редактор Newsmax Нана Саджая в соцсети X.
Она добавила, что еще одним несогласованным вопросом якобы являются будущие гарантии безопасности Украины, однако стороны приближаются к соглашению по этой теме.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Вчера, 22:49
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
00:55
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала