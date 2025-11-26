"Загнали в угол": в Италии раскрыли, как в США унизили Зеленского

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США загнали Владимира Зеленского в угол с помощью своего мирного плана по Украине, заставив цепляться за поддержку Европы, как последнюю возможность спасения, пишет итальянская газета La Stampa.
"Загнанный в угол американским планом, <…> Владимир Зеленский практикует дипломатию спасения того, что еще можно спасти. Он всеми силами избегает говорить Трампу "нет" и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить ее в "да, но"", — говорится в материале.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.