02:47 26.11.2025
"Загнали в угол": в Италии раскрыли, как в США унизили Зеленского
"Загнали в угол": в Италии раскрыли, как в США унизили Зеленского
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. США загнали Владимира Зеленского в угол с помощью своего мирного плана по Украине, заставив цепляться за поддержку Европы, как последнюю возможность спасения, пишет итальянская газета La Stampa.
"Загнанный в угол американским планом, <…> Владимир Зеленский практикует дипломатию спасения того, что еще можно спасти. Он всеми силами избегает говорить Трампу "нет" и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить ее в "да, но"", — говорится в материале.
"Одной ногой на борту": в США сообщили о подготовке бегства Зеленского
План США по урегулированию и позиция России
В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
