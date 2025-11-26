"Коалиция желающих" и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности, заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Встреча так называемой "коалиции желающих" прошла во вторник в онлайн-формате. К переговорам "коалиции" впервые присоединился Рубио

"Опираясь на работу и планирование, проведенные в рамках коалиции за последние несколько месяцев, лидеры договорились с госсекретарем Рубио ускорить совместную работу с Соединенными Штатами по ускорению планирования гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам довести эту работу до конца", - говорится в заявлении, опубликованном Даунинг-стрит по итогам переговоров.

Отмечается, что лидеры "коалиции" также приветствовали заверения в том, что в рамках плана США по Украине вопросы, касающиеся интересов Европы НАТО , будут обсуждаться отдельно.

В заявлении также подчеркивается, что решающее значение для урегулирования будет иметь "быстрое принятие решения о предоставлении Украине долгосрочного финансирования, в том числе за счет использования в полном объеме замороженных российских активов".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.