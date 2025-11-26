Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины
02:07 26.11.2025 (обновлено: 02:11 26.11.2025)
"Коалиция желающих" и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины
"Коалиция желающих" и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины
"Коалиция желающих" и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины

Лидеры "Коалиции желающих" условились с Рубио ускорить подготовку гарантий Киеву

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности, заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Встреча так называемой "коалиции желающих" прошла во вторник в онлайн-формате. К переговорам "коалиции" впервые присоединился Рубио.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон заявил о создании группы для выработки гарантий безопасности Украине
Вчера, 22:18
"Опираясь на работу и планирование, проведенные в рамках коалиции за последние несколько месяцев, лидеры договорились с госсекретарем Рубио ускорить совместную работу с Соединенными Штатами по ускорению планирования гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам довести эту работу до конца", - говорится в заявлении, опубликованном Даунинг-стрит по итогам переговоров.
Отмечается, что лидеры "коалиции" также приветствовали заверения в том, что в рамках плана США по Украине вопросы, касающиеся интересов Европы и НАТО, будут обсуждаться отдельно.
В заявлении также подчеркивается, что решающее значение для урегулирования будет иметь "быстрое принятие решения о предоставлении Украине долгосрочного финансирования, в том числе за счет использования в полном объеме замороженных российских активов".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Келлог рассказал, когда будут даны гарантии безопасности для Украины
23 ноября, 05:48
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ
21 ноября, 16:15
 
