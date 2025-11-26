В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Выдвигая новые и явно неприемлемые для России условия, Киев активно пытается изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт на Украине, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
По словам Ваннера, Зеленский не понимает, что положения дел на фронте слишком тяжелое, и дальнейшее затягивание мирного урегулирования чревато новыми потерями территорий.
"Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, <…> а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная", — пояснил корреспондент.
Вчера портал Axios сообщил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг первоначальный план США по урегулированию конфликта с Россией.
Ранее во вторник руководитель офиса главы киевского режима заявил, что Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы согласовать условия по урегулированию на Украине. По словам Ермака, тот хочет обсудить вопрос территориальных уступок с президентом Соединенных Штатов лично.
По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл вчера в Абу-Даби собирался представить сокращенный американский план из 19 пунктов российской делегации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.