В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США - РИА Новости, 26.11.2025
00:55 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
Выдвигая новые и явно неприемлемые для России условия, Киев активно пытается изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт на Украине, такое мнение выразил...
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Выдвигая новые и явно неприемлемые для России условия, Киев активно пытается изменить мирный план США, чтобы затянуть конфликт на Украине, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Это не что иное, как полное размывание первоначального плана (США. — Прим. Ред.), и если в итоге выяснится, что украинцы не уйдут из Донбасса и не откажутся от членства в НАТО, то (Россия. — Прим. Ред.) просто не будет вести переговоры, и война продолжится", — предположил он.
По словам Ваннера, Зеленский не понимает, что положения дел на фронте слишком тяжелое, и дальнейшее затягивание мирного урегулирования чревато новыми потерями территорий.
"Ситуация на фронте для Владимира Зеленского не становится легче, есть горячие точки, <…> а также места, где Россия атакует все чаще в последние дни, так что ситуация крайне сложная", — пояснил корреспондент.
Вчера портал Axios сообщил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг первоначальный план США по урегулированию конфликта с Россией.
Ранее во вторник руководитель офиса главы киевского режима заявил, что Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы согласовать условия по урегулированию на Украине. По словам Ермака, тот хочет обсудить вопрос территориальных уступок с президентом Соединенных Штатов лично.
По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл вчера в Абу-Даби собирался представить сокращенный американский план из 19 пунктов российской делегации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
