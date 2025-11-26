Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима отказался увольнять Андрея Ермака и Рустема Умерова, которых подозревают в многолетнем разграблении государства. Более того, назначил их главными переговорщиками с США по урегулированию конфликта с Россией. Всех же, кто его критикуют за это, обвиняет в работе на Москву. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.
Союз спасения
Средства на электроэнергию и зарплаты военным заканчиваются в 2026-м. Причем не только из-за того, что западные партнеры не могут найти деньги, но и в результате коррупции.
Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ближайшее окружение Зеленского — его "кошелек" Тимур Миндич, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Умеров, несколько министров и глава офиса президента Ермак — присваивали себе десятки миллионов долларов, выделенных на защиту энергетических объектов.
Следователи НАБУ считают вдохновителем преступной группы Миндича. В свою очередь, СМИ и парламентская оппозиция утверждают, что Ермак обеспечивал силовое прикрытие. В том числе он приказал спецслужбам помешать вести расследование.
Скандал почти привел к формированию правительства национального спасения, но в последний момент глава киевского режима перешел в контрнаступление.
Так, 20 ноября парламентская фракция "Слуги народа" должна была потребовать от Зеленского отставки Ермака и Умерова. Однако накануне встречи украинские медиа сообщили, что спецслужбы готовятся обвинить главу фракции Давида Арахамию в государственной измене. В частности, Россия якобы завербовала его во время одного из раундов переговоров.
В итоге Арахамия решил, что о кадровых перестановках лучше не упоминать. Как пишут СМИ, депутаты "Слуги народа" только посмеялись, когда Зеленский в ответ на вопрос "Как так вышло, что Ермак регулярно назначает в правительство коррупционеров?" заявил "Не знаю". Причем глава офиса президента в этот момент сидел рядом с ним, хотя его там вообще не должно было быть.
На следующий день, увидев мирный план Трампа, Зеленский заявил, что сейчас не время для внутриполитических споров: можно потерять или достоинство, или стратегического союзника. И оперативно сформировал команду переговорщиков во главе с Ермаком и Умеровым. После нескольких встреч с представителями США и ЕС они отчитались: угроза в целом миновала.
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом", — сказал сказал Ермак порталу Axios. Также он отметил. что Украине откажется от стремления вступить в НАТО.
По словам Зеленского, его соратники проделали хорошую работу, но нужно продолжать борьбу. Для повышения ее эффективности глава киевского режима призвал всех сплотиться вокруг него и команды "спасителей республики".
Частная лавочка
Западные СМИ считают Ермака серым кардиналом, ответственным за многие прегрешения киевских властей. Но коррупционный скандал и желание Зеленского любой ценой спасти подручного заставили украинских журналистов иначе взглянуть на ситуацию.
"Зеленский подбирал для себя Ермака, Миндича и других, наделяя их неограниченными возможностями. Это нарушило конституционный баланс власти во время войны. И эти люди, по сути приватизировавшие государство, устраивали его все семь лет каденции", — утверждает "Зеркало недели".
В свою очередь, лояльные главе киевского режима медиаресурсы распространяют слухи о том, что за расследованием НАБУ стоят США и Россия, которые хотят навязать Украине практически капитуляцию. Чтобы Зеленский был сговорчивее, его команду якобы специально обвинили в коррупции.
И предлагают задуматься, что произойдет после роспуска правительства. К примеру, экономист Олег Пендзин сказал ТСН, что в этом случае Киев лишится примерно 140 миллиардов долларов иностранной помощи, так как парламент не успеет утвердить бюджет на следующий год.
Лучше поздно, чем никогда
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Зеленскому удалось продлить жизнь своего режима, но окончательно проблему уже не решить.
"Он только притушил пожар, в том числе возвел Ермака и Умерова в ранг "спасителей" Украины. Но на этом история не закончится. Во-первых, НАБУ опубликовало не все записи. Во-вторых, репутация Зеленского безвозвратно испорчена, и сейчас это отошло на второй план лишь из-за того, что появилась более важная тема для обсуждения", — отметил политолог.
Также он обратил внимание на то, с какой легкостью Зеленский обвиняет оппонентов в работе на Москву. "В целом местные власти давно убеждают сограждан в том, что все зло в мире исходит от России, но после коррупционного скандала российским шпионом могут объявить любого, кто недоволен Зеленским", — рассуждает Денисов.
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что расследование НАБУ было инициировано с подачи США.
"Трамп дал понять Зеленскому, что может организовать его отставку, если тот не будет исполнять приказы. Уже есть и желающие сформировать новое правительство, и СМИ, которые это оправдают, и соответствующие настроения в обществе. <…> Поэтому Зеленский решил сделать вид, что поддерживает американский мирный план, и тем самым выиграл для себя немного времени", — отметил он.
По словам экспертов, глава киевского режима может думать, что политический кризис миновал, но на самом деле его судьба окончательно решена. Следующим президентом Украины он уже точно не станет, а вот осужденным за коррупцию и другие преступления — вполне вероятно.