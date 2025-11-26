Рейтинг@Mail.ru
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев - РИА Новости, 26.11.2025
08:00 26.11.2025 (обновлено: 11:33 26.11.2025)
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
Глава киевского режима отказался увольнять Андрея Ермака и Рустема Умерова, которых подозревают в многолетнем разграблении государства. Более того, назначил их... РИА Новости, 26.11.2025
в мире, украина, россия, сша, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Евросоюз
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев

Денисов: Зеленский может объявить российским шпионом любого недовольного

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима отказался увольнять Андрея Ермака и Рустема Умерова, которых подозревают в многолетнем разграблении государства. Более того, назначил их главными переговорщиками с США по урегулированию конфликта с Россией. Всех же, кто его критикуют за это, обвиняет в работе на Москву. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Союз спасения

Средства на электроэнергию и зарплаты военным заканчиваются в 2026-м. Причем не только из-за того, что западные партнеры не могут найти деньги, но и в результате коррупции.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), ближайшее окружение Зеленского — его "кошелек" Тимур Миндич, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Умеров, несколько министров и глава офиса президента Ермак — присваивали себе десятки миллионов долларов, выделенных на защиту энергетических объектов.
Следователи НАБУ считают вдохновителем преступной группы Миндича. В свою очередь, СМИ и парламентская оппозиция утверждают, что Ермак обеспечивал силовое прикрытие. В том числе он приказал спецслужбам помешать вести расследование.
Скандал почти привел к формированию правительства национального спасения, но в последний момент глава киевского режима перешел в контрнаступление.
Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Тимур Миндич
Так, 20 ноября парламентская фракция "Слуги народа" должна была потребовать от Зеленского отставки Ермака и Умерова. Однако накануне встречи украинские медиа сообщили, что спецслужбы готовятся обвинить главу фракции Давида Арахамию в государственной измене. В частности, Россия якобы завербовала его во время одного из раундов переговоров.
В итоге Арахамия решил, что о кадровых перестановках лучше не упоминать. Как пишут СМИ, депутаты "Слуги народа" только посмеялись, когда Зеленский в ответ на вопрос "Как так вышло, что Ермак регулярно назначает в правительство коррупционеров?" заявил "Не знаю". Причем глава офиса президента в этот момент сидел рядом с ним, хотя его там вообще не должно было быть.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
На следующий день, увидев мирный план Трампа, Зеленский заявил, что сейчас не время для внутриполитических споров: можно потерять или достоинство, или стратегического союзника. И оперативно сформировал команду переговорщиков во главе с Ермаком и Умеровым. После нескольких встреч с представителями США и ЕС они отчитались: угроза в целом миновала.
"Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом", — сказал сказал Ермак порталу Axios. Также он отметил. что Украине откажется от стремления вступить в НАТО.
По словам Зеленского, его соратники проделали хорошую работу, но нужно продолжать борьбу. Для повышения ее эффективности глава киевского режима призвал всех сплотиться вокруг него и команды "спасителей республики".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Уже не спасти. Украинцы начали восстание против Зеленского
21 ноября, 08:00

Частная лавочка

Западные СМИ считают Ермака серым кардиналом, ответственным за многие прегрешения киевских властей. Но коррупционный скандал и желание Зеленского любой ценой спасти подручного заставили украинских журналистов иначе взглянуть на ситуацию.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак
"Зеленский подбирал для себя Ермака, Миндича и других, наделяя их неограниченными возможностями. Это нарушило конституционный баланс власти во время войны. И эти люди, по сути приватизировавшие государство, устраивали его все семь лет каденции", — утверждает "Зеркало недели".
© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров
В свою очередь, лояльные главе киевского режима медиаресурсы распространяют слухи о том, что за расследованием НАБУ стоят США и Россия, которые хотят навязать Украине практически капитуляцию. Чтобы Зеленский был сговорчивее, его команду якобы специально обвинили в коррупции.
И предлагают задуматься, что произойдет после роспуска правительства. К примеру, экономист Олег Пендзин сказал ТСН, что в этом случае Киев лишится примерно 140 миллиардов долларов иностранной помощи, так как парламент не успеет утвердить бюджет на следующий год.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
19 ноября, 08:00

Лучше поздно, чем никогда

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Зеленскому удалось продлить жизнь своего режима, но окончательно проблему уже не решить.
"Он только притушил пожар, в том числе возвел Ермака и Умерова в ранг "спасителей" Украины. Но на этом история не закончится. Во-первых, НАБУ опубликовало не все записи. Во-вторых, репутация Зеленского безвозвратно испорчена, и сейчас это отошло на второй план лишь из-за того, что появилась более важная тема для обсуждения", — отметил политолог.
Также он обратил внимание на то, с какой легкостью Зеленский обвиняет оппонентов в работе на Москву. "В целом местные власти давно убеждают сограждан в том, что все зло в мире исходит от России, но после коррупционного скандала российским шпионом могут объявить любого, кто недоволен Зеленским", — рассуждает Денисов.
© РИА Новости / МИД Турции | Перейти в медиабанкУкраинская делегация: глава МИД Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле
Глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / МИД Турции
Перейти в медиабанк
Украинская делегация: глава МИД Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что расследование НАБУ было инициировано с подачи США.
"Трамп дал понять Зеленскому, что может организовать его отставку, если тот не будет исполнять приказы. Уже есть и желающие сформировать новое правительство, и СМИ, которые это оправдают, и соответствующие настроения в обществе. <…> Поэтому Зеленский решил сделать вид, что поддерживает американский мирный план, и тем самым выиграл для себя немного времени", — отметил он.
По словам экспертов, глава киевского режима может думать, что политический кризис миновал, но на самом деле его судьба окончательно решена. Следующим президентом Украины он уже точно не станет, а вот осужденным за коррупцию и другие преступления — вполне вероятно.
 
В миреУкраинаРоссияСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Рустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвросоюз
 
 
