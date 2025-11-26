Рейтинг@Mail.ru
На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием
Тверская область
 
15:04 26.11.2025
На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием
На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием - РИА Новости, 26.11.2025
На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием
Российский производитель строительно-дорожной и специальной техники UMG, чьи производственные мощности расположены в Твери, внедрил систему дистанционного... РИА Новости, 26.11.2025
тверская область
технологии
тверь
тверь
технологии, тверь
Тверская область, Технологии, Тверь
На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием

В Твери на предприятии внедрили систему дистанционного управления по радиоканалу

Вид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / JackF
Вид на город Тверь. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский производитель строительно-дорожной и специальной техники UMG, чьи производственные мощности расположены в Твери, внедрил систему дистанционного управления по радиоканалу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Там отметили, что система установлена и испытана на мульчере M280, а также другой гусеничной и инженерной технике на полигоне инжинирингового центра UMG. Система позволяет управлять всеми движениями машины, включая рабочее оборудование.
Система дистанционного управления реализована в партнерстве с ведущими российскими научными центрами по радиоэлектронике. Пульт ДУ компонуется индивидуально под каждый тип техники и работает на удалении до 1,5 тысячи метров. Применение ретрансляторов и FPV-очков обеспечивает управление машиной на дальности более 20 километров, при этом оператор может контролировать все рабочие процессы в режиме реального времени с использованием технологии машинного зрения.
Данное решение может применяться при эксплуатации техники в местах стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в зонах, где необходимо обеспечить безопасность оператора во время выполнения инженерных работ. Дистанционное управление техникой может выполняться с использованием защищенных каналов связи и шифрованных протоколов, также в качестве опции доступно управление по оптоволоконному каналу.
"Наша техника адаптирована к эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе таких, где находиться оператору может быть небезопасно. Комплект дистанционного управления – отличное решение для таких ситуаций, он позволяет оперативно переоборудовать серийную машину в дистанционно управляемый комплекс", – отметил генеральный директор UMG Константин Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.
Система дистанционного управления может использоваться на всей технике данного производства.
Тверская область Технологии Тверь
 
 
Заголовок открываемого материала