На предприятии в Твери внедрили дистанционное управление оборудованием

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российский производитель строительно-дорожной и специальной техники UMG, чьи производственные мощности расположены в Твери, внедрил систему дистанционного управления по радиоканалу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Там отметили, что система установлена и испытана на мульчере M280, а также другой гусеничной и инженерной технике на полигоне инжинирингового центра UMG. Система позволяет управлять всеми движениями машины, включая рабочее оборудование.

Система дистанционного управления реализована в партнерстве с ведущими российскими научными центрами по радиоэлектронике. Пульт ДУ компонуется индивидуально под каждый тип техники и работает на удалении до 1,5 тысячи метров. Применение ретрансляторов и FPV-очков обеспечивает управление машиной на дальности более 20 километров, при этом оператор может контролировать все рабочие процессы в режиме реального времени с использованием технологии машинного зрения.

Данное решение может применяться при эксплуатации техники в местах стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в зонах, где необходимо обеспечить безопасность оператора во время выполнения инженерных работ. Дистанционное управление техникой может выполняться с использованием защищенных каналов связи и шифрованных протоколов, также в качестве опции доступно управление по оптоволоконному каналу.

"Наша техника адаптирована к эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе таких, где находиться оператору может быть небезопасно. Комплект дистанционного управления – отличное решение для таких ситуаций, он позволяет оперативно переоборудовать серийную машину в дистанционно управляемый комплекс", – отметил генеральный директор UMG Константин Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.