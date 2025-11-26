В Твери аукцион автоблогера обернулся штрафами для его участников

РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники тверской Госавтоинспекции составили более 20 материалов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении участников несанкционированного автоаукциона, организованного московским блогером, сообщило УМВД по Тверской области
"В Твери полицейские нагрянули на несанкционированный автоаукцион. Аттракцион неслыханной щедрости предотвратили на днях сотрудники региональной Госавтоинспекции в Твери. Известный в узких кругах блогер из Москвы организовал встречу с подписчиками… Самопиарщик устроил аукцион с продажей подержанных машин буквально за копейки. Начальная стоимость лотов стартовала всего от 1000 рублей", - говорится в Telegram-канале УМВД.
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
15 августа, 12:17
Уточняется, что встреча собрала несколько сотен автолюбителей. "Благодаря организаторским способностям молодого человека удалось собрать всех нарушителей в одном месте. Инспекторы ДПС региональной Госавтоинспекции составили более 20 материалов об административных правонарушениях, касающихся дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - подчеркивает тверская полиция.
Отмечается, что, в частности, материалы касались нарушения правил регистрации транспортного средства, превышения уровня шума и загрязняющих выхлопов, установки самодельных световых приборов, управления автомобилем при наличии серьёзных неисправностей, непредоставления преимущества в движении пешеходам.
О предстоящей в Твери распродаже шести машин в своем Telegram-канале написал блогер Никитос, назвав ее "аукционом ведер". Прошло мероприятие, согласно публикациям, 23 ноября на территории Тверского областного ипподрома. У YouTube-канала блогера почти 1,5 миллиона подписчиков.
Блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков
24 ноября, 13:40