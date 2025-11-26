https://ria.ru/20251126/turtsija-2057700056.html
Турция продолжит покупать российский газ, заявил министр энергетики
Турция продолжит покупать российский газ, заявил министр энергетики - РИА Новости, 26.11.2025
Турция продолжит покупать российский газ, заявил министр энергетики
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил в среду министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:44:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
2025-11-26T13:44:00+03:00
россия
турция
анкара (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20251125/turtsiya-2057312543.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анкара (провинция), в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), В мире
Турция продолжит покупать российский газ, заявил министр энергетики
Байрактар: Турция не собирается прекращать закупки газа у России