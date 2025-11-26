Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:01 26.11.2025 (обновлено: 15:01 27.11.2025)
https://ria.ru/20251126/tuman-2058050353.html
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 27.11.2025
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичам стоит быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-26T15:01:00+03:00
2025-11-27T15:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a28bf301529437549639b991d2b75e93.jpg
https://ria.ru/20251126/moskva-2057600767.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_022fe4577734b99b41907d63c1637d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, День народного единства
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Москвичей призвали быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве
Люди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди переходят автомобильную дорогу во время тумана в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 10.00 27 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений
26 ноября, 09:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала