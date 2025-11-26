Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 10.00 27 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.