https://ria.ru/20251126/tuman-2058050353.html
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 27.11.2025
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичам стоит быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-26T15:01:00+03:00
2025-11-26T15:01:00+03:00
2025-11-27T15:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a28bf301529437549639b991d2b75e93.jpg
https://ria.ru/20251126/moskva-2057600767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848438128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_022fe4577734b99b41907d63c1637d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день народного единства
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, День народного единства
Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Москвичей призвали быть внимательными на дороге в ночь на четверг из-за тумана