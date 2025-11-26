https://ria.ru/20251126/tuapse-2057750733.html
В Туапсе ввели локальный режим ЧС
В Туапсе ввели локальный режим ЧС - РИА Новости, 26.11.2025
В Туапсе ввели локальный режим ЧС
Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:57:00+03:00
2025-11-26T15:57:00+03:00
2025-11-26T16:09:00+03:00
В Туапсе ввели режим ЧС после атаки беспилотников
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"После атаки БПЛА в Туапсе
ввели локальный режим ЧС. Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю", - говорится в сообщении
.
Пострадавшим положена единовременная выплата в размере 15 675 рублей на каждого проживающего в квартире, сообщили в администрации Туапсинского округа. Кроме того, при частичной утрате имущества первой необходимости будет выплачено 78 375 рублей на человека, при полной утрате - 156 750 рублей на человека.
Губернатор Вениамин Кондратьев
сообщил во вторник утром, что Краснодарский край
подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ
, по его данным на тот момент, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске
, Геленджике
, Краснодаре
, Туапсинском и Динском районах
. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе
.
Число пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до девяти, сообщил вечером вторника оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.