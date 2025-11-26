Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе ввели локальный режим ЧС - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 26.11.2025 (обновлено: 16:09 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/tuapse-2057750733.html
В Туапсе ввели локальный режим ЧС
В Туапсе ввели локальный режим ЧС - РИА Новости, 26.11.2025
В Туапсе ввели локальный режим ЧС
Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:57:00+03:00
2025-11-26T16:09:00+03:00
туапсе
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_13eb6785550d6389a3577a53b96c4064.jpg
https://ria.ru/20251126/pukhov-2057755504.html
https://ria.ru/20251125/voronezh-2057462633.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_22d457375375e91a2ef32610f2b40611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсе, краснодарский край, происшествия
Туапсе, Краснодарский край, Происшествия
В Туапсе ввели локальный режим ЧС

В Туапсе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Город Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю", - говорится в сообщении.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ВСУ атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
Вчера, 16:09
Пострадавшим положена единовременная выплата в размере 15 675 рублей на каждого проживающего в квартире, сообщили в администрации Туапсинского округа. Кроме того, при частичной утрате имущества первой необходимости будет выплачено 78 375 рублей на человека, при полной утрате - 156 750 рублей на человека.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, по его данным на тот момент, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском и Динском районах. Позже региональный оперштаб сообщил о повреждениях и в Павловском районе.
Число пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до девяти, сообщил вечером вторника оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В одном из районов Воронежа объявили ЧС из-за неразорвавшихся блоков ракет
25 ноября, 17:00
 
ТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала