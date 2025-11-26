В Туапсе ввели локальный режим ЧС

Пострадавшим положена единовременная выплата в размере 15 675 рублей на каждого проживающего в квартире, сообщили в администрации Туапсинского округа. Кроме того, при частичной утрате имущества первой необходимости будет выплачено 78 375 рублей на человека, при полной утрате - 156 750 рублей на человека.