Православную церковь в Америке наконец услышали, заявил протоиерей РПЦЗ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) годами говорит о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ), но только недавно духовенство впервые почувствовало себя услышанным, что внушает надежду, что политические деятели в Вашингтоне займутся решением этого вопроса, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.

Ранее Отдел внешних церковных связей Московского патриархата опубликовал заявление иерарха РПЦЗ митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая по итогам встречи делегации американского православного духовенства с представителями госдепартамента США. Митрополит Николай в заявлении призвал христиан к защите УПЦ на фоне продолжающегося давления.

"Как православные, мы обязаны осведомить "сильных мира сего" и американскую общественность о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ), возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Тут следует отметить, что мы говорим об этом уже годами, но только недавно впервые почувствовали себя услышанными. Так что, мы надеемся, что политические деятели в Вашингтоне серьезно займутся решением этих вопросов", - рассказал протоиерей Серафим Ган.

Священник подчеркнул, что УПЦ – это "единственная законная наследница тысячелетней Киевской церкви на территории Украины, а раскольничья структура "Православная церковь Украины" (ПЦУ) -" это карикатура, к которой верующий народ абсолютно не расположен и которой он совершенно не доверяет".

Государственный департамент США ранее сообщил о встрече заместителя главы ведомства Сары Роджерс с делегацией американских представителей православной церкви и правозащитников для обсуждения преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Издание Hill сообщило, что в делегацию входили представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), Православной церкви в Америке (ПЦА), епископ Вашингтонско-Нью-Йоркский и Восточно-Американский Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней (Добриевич), а также член группы юристов, представляющей каноническую УПЦ, Питер Флю, и сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев Кэтрин Уайтфорд, поддержанная адвокатом канонической УПЦ Робертом Амстердамом.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.