ВСУ в боях за Красноармейск потеряли свыше 210 боевиков
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск свыше 210 , сообщило в среду... РИА Новости, 26.11.2025
красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск свыше 210 , сообщило в среду Минобороны РФ
"За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.