МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск свыше 210 , сообщило в среду Минобороны РФ

"За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.