16:35 26.11.2025 (обновлено: 16:37 26.11.2025)
Банк России призвал МФО прекратить навязывание дополнительных услуг
михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Банк России призвал микрофинансовые организации (МФО) искоренить практики навязывания дополнительных услуг, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Что касается МФО, то есть одна проблема, о которой я хочу всем сказать и обратить на нее внимание. Это довольно сильный рост жалоб на навязывание дополнительных услуг в этом году и на возврат денег за ненужную услугу, когда человек пытается от нее отказаться", - сказал он на конференции "Микрофинансирование и социализация: в поисках баланса интересов".
"И я очень искренне хочу вас призвать максимально быстро эти практики искоренить, потому что это как раз и вызывает тот рост недовольства и недоверия, о котором было уже сказано", - добавил Мамута.
По его словам, ЦБ рассчитывает, что рынок в ближайшее время доработает базовый стандарт, связанный с продажей дополнительных услуг, который будет утвержден до конца года. "Это, по крайней мере, тот ориентир, который мы ставим. Если мы увидим какое-то торможение на этом пути, то мы будем ... более жестко использовать надзорные полномочия, потому что эти практики, они очевидно антиклиентские.
"У нас есть практика исключения МФО из реестра за, скажем так, несовместимость с принципами защиты прав потребителя. Этот инструментарий у нас есть. Но я надеюсь, что СРО правильно отреагирует на сигнал вместе с рынком. Мы быстро доработаем этот базовый стандарт, его утвердим. И это будет достаточным барьером для того, чтобы искоренить недобросовестные практики на этом пути", - также сообщил Мамута.
Михаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
