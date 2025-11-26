https://ria.ru/20251126/tramp-2057857061.html
Трамп рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома
Двое нацгвардейцев, пострадавших в среду при стрельбе неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
