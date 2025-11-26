Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома - РИА Новости, 26.11.2025
23:44 26.11.2025
Трамп рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома
Трамп рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома
Двое нацгвардейцев, пострадавших в среду при стрельбе неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
2025
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе у Белого дома

Трамп: пострадавшие у Белого дома нацгвардейцы находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Двое нацгвардейцев, пострадавших в среду при стрельбе неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев - оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах, тоже тяжело ранено... Да благословит Бог нашу Великую Нацгвардию, а также всех военных и сотрудников правоохранительных органов", - написал Трамп в соцсети TRUTH Social.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании злоумышленника. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте поучаствовали два нацгвардейца. Пресс-секретарь Белого дома при этом подтвердила РИА Новости, что Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было - он улетел во Флориду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп заявил, что стрелявший в Вашингтоне заплатит за содеянное
В миреВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
