Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
Стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне преступник заплатит высокую цену, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:39:00+03:00
2025-11-26T23:39:00+03:00
2025-11-26T23:40:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
Трамп: стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне заплатит высокую цену