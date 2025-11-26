Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 26.11.2025 (обновлено: 23:40 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/tramp-2057856505.html
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
Стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне преступник заплатит высокую цену, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:39:00+03:00
2025-11-26T23:40:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251126/tramp-2057856195.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп

Трамп: стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне заплатит высокую цену

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Стрелявший в офицеров нацгвардии в Вашингтоне преступник заплатит высокую цену, заявил президент США Дональд Трамп.
"Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании злоумышленника. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
Вчера, 23:35
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала