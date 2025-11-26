https://ria.ru/20251126/tramp-2057856195.html
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии в центре Вашингтоне. РИА Новости, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
Трамп назвал животным стрелявшего в служащих нацгвардии в Вашингтоне