Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него
26.11.2025
Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него
Президент США Дональд Трамп в среду поприветствовал закрытие последнего уголовного дела против него, заявив, что расследование в штате Джорджия вообще не...
Трамп заявил, что дело против него вообще не следовало возбуждать
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду поприветствовал закрытие последнего уголовного дела против него, заявив, что расследование в штате Джорджия вообще не следовало начинать.
Верховный суд американского штата Джорджия в среду закрыл уголовное дело против Трампа, связанное с его попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года, следует из решения в распоряжении РИА Новости.
"Закон и справедливость восторжествовали в великом штате Джорджия
, поскольку коррумпированная охота на ведьм, организованная (прокурором - ред.) Фани Уиллис против меня и других великих американских патриотов, была полностью прекращена... Это дело вообще не следовало возбуждать", - написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им недостающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.