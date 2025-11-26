Рейтинг@Mail.ru
Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него - РИА Новости, 26.11.2025
22:48 26.11.2025
Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него
Президент США Дональд Трамп в среду поприветствовал закрытие последнего уголовного дела против него, заявив, что расследование в штате Джорджия вообще не... РИА Новости, 26.11.2025
РИА Новости
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду поприветствовал закрытие последнего уголовного дела против него, заявив, что расследование в штате Джорджия вообще не следовало начинать.
Верховный суд американского штата Джорджия в среду закрыл уголовное дело против Трампа, связанное с его попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года, следует из решения в распоряжении РИА Новости.
"Закон и справедливость восторжествовали в великом штате Джорджия, поскольку коррумпированная охота на ведьм, организованная (прокурором - ред.) Фани Уиллис против меня и других великих американских патриотов, была полностью прекращена... Это дело вообще не следовало возбуждать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им недостающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.
