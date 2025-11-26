Трамп отреагировал на закрытие последнего дела против него

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду поприветствовал закрытие последнего уголовного дела против него, заявив, что расследование в штате Джорджия вообще не следовало начинать.

Верховный суд американского штата Джорджия в среду закрыл уголовное дело против Трампа, связанное с его попыткой якобы вмешаться в выборы 2020 года, следует из решения в распоряжении РИА Новости.

Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им недостающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.