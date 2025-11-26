Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал разговор с Мадуро - РИА Новости, 26.11.2025
03:57 26.11.2025
Трамп анонсировал разговор с Мадуро
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, не назвав сроки.
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
nbc
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, NBC
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, не назвав сроки.
"Я поговорю с ним. Посмотрим", – сказал Трамп журналистам.
Беседа, если таковая пройдет, состоится на фоне продолжающихся ударов США по судам, как утверждают в Вашингтоне, наркоторговцев в регионе.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: Трамп надеется, что давления на Мадуро хватит для его отставки
