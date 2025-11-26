Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Киев должен пойти на сделку с Москвой, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

« "Эта война может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей". Дональд Трамп Президент США Президент США

Политик предположил, что Москва в ближайшие пару месяцев получит контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Киеву.

« "Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении". Дональд Трамп Президент США Президент США

Трамп выразил мнение, что уступками, на которые стоит пойти России, могут быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения войск. Он заявил о прогрессе в переговорах, в том числе с Москвой.

Президент уточнил, что для него нет крайнего срока по урегулированию, но он ожидает скорого принятия сделки Киевом. На вопрос о том, сохраняется ли ранее озвученный им крайний срок подписания соглашения Украиной, он ответил: "Они (Киев. — Прим. ред.) сказали, что в ближайшем будущем".

Другие заявления Трампа:

На переговорах обсуждают вопрос границы, это "сложный процесс".

Европа будет вовлечена в будущие гарантии безопасности Киеву.

Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным планируется на следующей неделе.

Перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.