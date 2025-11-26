Рейтинг@Mail.ru
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 26.11.2025 (обновлено: 08:49 26.11.2025)
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
Киев должен пойти на сделку с Москвой, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине

Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Киев должен пойти на сделку с Москвой, поскольку Россия превосходит Украину по численности армии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«

"Эта война может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним
02:25
Политик предположил, что Москва в ближайшие пару месяцев получит контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Киеву.
«
"Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Трамп выразил мнение, что уступками, на которые стоит пойти России, могут быть прекращение огня и отказ от дальнейшего продвижения войск. Он заявил о прогрессе в переговорах, в том числе с Москвой.
Президент уточнил, что для него нет крайнего срока по урегулированию, но он ожидает скорого принятия сделки Киевом. На вопрос о том, сохраняется ли ранее озвученный им крайний срок подписания соглашения Украиной, он ответил: "Они (Киев. — Прим. ред.) сказали, что в ближайшем будущем".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Дмитриев назвал фейком публикацию якобы его разговора с Ушаковым
01:50
Другие заявления Трампа:
  • На переговорах обсуждают вопрос границы, это "сложный процесс".
  • Европа будет вовлечена в будущие гарантии безопасности Киеву.
  • Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным планируется на следующей неделе.
  • Перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
