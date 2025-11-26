Рейтинг@Mail.ru
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
03:26 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией, который может продолжаться годами, России превосходит Украину по численности армии, заявил РИА Новости, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией, который может продолжаться годами, России превосходит Украину по численности армии, заявил президент США Дональд Трамп.
"Эта война может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина - это гораздо меньшая группа людей", – сказал Трамп журналистам.
Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для украинского урегулирования
