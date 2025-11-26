https://ria.ru/20251126/tramp-2057569908.html
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
Украина должна пойти на сделку по урегулированию конфликта с Россией, который может продолжаться годами, России превосходит Украину по численности армии, заявил РИА Новости, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку, заявил Трамп
Трамп призвал Киев пойти на сделку по урегулированию на Украине