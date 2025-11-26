Рейтинг@Mail.ru
Европа будет вовлечена в гарантии безопасности по Украине, заявил Трамп
03:10 26.11.2025 (обновлено: 03:11 26.11.2025)
Европа будет вовлечена в гарантии безопасности по Украине, заявил Трамп
Европа будет вовлечена в гарантии безопасности по Украине, заявил Трамп
Европа будет вовлечена в будущее гарантии безопасности по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, европа, украина, дональд трамп
В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Европа будет вовлечена в будущее гарантии безопасности по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Европа будет активно участвовать в этом. Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности в контексте урегулирования на Украине.
