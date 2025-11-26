https://ria.ru/20251126/tramp-2057568848.html
Европа будет вовлечена в гарантии безопасности по Украине, заявил Трамп
Европа будет вовлечена в будущее гарантии безопасности по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
Европа будет вовлечена в гарантии безопасности по Украине, заявил Трамп
