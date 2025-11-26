Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
03:06 26.11.2025 (обновлено: 08:39 26.11.2025)
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дело миндича
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дело Миндича
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США

Трамп: сначала сделка по Украине, потом визит Зеленского в США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию.
"Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку", – сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
06:48
Во вторник глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал порталу Axios, что его шеф хочет встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, на День благодарения, который в 2025 году приходится на 27 ноября. Ермак отметил, что Зеленский хочет обсудить вопрос территориальных уступок с самим Трампом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним
02:25
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
 
