Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США - РИА Новости, 26.11.2025
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:06:00+03:00
2025-11-26T03:06:00+03:00
2025-11-26T08:39:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дело миндича
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
Трамп: сначала сделка по Украине, потом визит Зеленского в США
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед визитом Владимира Зеленского в Штаты сначала нужно достичь сделки по украинскому урегулированию.
"Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку", – сказал Трамп
журналистам.
Во вторник глава офиса Зеленского Андрей Ермак
рассказал порталу Axios, что его шеф хочет встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, на День благодарения, который в 2025 году приходится на 27 ноября. Ермак отметил, что Зеленский хочет обсудить вопрос территориальных уступок с самим Трампом.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.