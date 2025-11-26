Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с Днем благодарения, ранее о желании встретиться с ним в этот период говорили в офисе Владимира Зеленского.
Из расписания Трампа следует, что в штате он пробудет до воскресенья. Президент США встретит в своем имении День благодарения — праздник урожая, который отмечают в четвертый четверг ноября. Трамп ранее говорил о планах есть индейку, которая считается традиционным блюдом ужина.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил американским СМИ, что Зеленский хотел бы как можно скорее встретиться с Трампом, возможно, 27 ноября. Президент США называл четверг крайним сроком для принятия его плана украинского урегулирования.
Во вторник Трамп заявил, что достижение сделки по Украине близко.
По пути во Флориду Трамп заявил, что встрече с Зеленским должно предшествовать достижение договоренности по украинскому урегулированию.
Президент США днем во вторник в Белом доме поздравлял сограждан с предстоящим праздником урожая отчетом об экономических успехах администрации. День благодарения является одним из центральных американских праздников и широко отражен в поп-культуре, с ним связано много семейных традиций. Проводить его также предполагается преимущественно в кругу семьи. Есть даже термин для альтернативных встречам с родственниками мероприятий среди друзей: Friendsgiving.
Внимание к международным делам в канун праздника проявляется в традиционных визитах президентов США на военные базы в разных странах, к примеру, на Ближнем Востоке.
Зеленскому в случае визита в Штаты не впервые пришлось бы являться к американскому президенту в канун национального торжества. Он был в Вашингтоне 21 декабря 2022 года, тогда администрация Джо Байдена за несколько дней перед католическим Рождеством объявила о военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. Нынешний Белый дом заявляет, что при Трампе финансирование Киева остановлено.
В случае необходимости поместье Трампа Мар-а-Лаго обладает необходимой защитой и условиями, чтобы принимать иностранных гостей. Там бывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони еще до инаугурации республиканца. Там жил миллиардер Илон Маск.
Технические возможности позволят провести пресс-конференцию и обеспечить прямой эфир.