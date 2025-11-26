Рейтинг@Mail.ru
Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним - РИА Новости, 26.11.2025
02:25 26.11.2025 (обновлено: 08:31 26.11.2025)
Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним
2025-11-26T02:25:00+03:00
2025-11-26T08:31:00+03:00
Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с Днем благодарения, ранее о желании встретиться с ним в этот период говорили в офисе Владимира Зеленского.
Как передает корреспондент РИА Новости, Трамп вышел из Белого дома и не стал отвечать на вопросы журналистов. Вместе с супругой он прятался от дождя под зонтом. Президент из Белого дома вертолетом отправился на военную базу Эндрюс, откуда бортом номер один вылетит во Флориду.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп рассказал о ходе процесса по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 22:53
Из расписания Трампа следует, что в штате он пробудет до воскресенья. Президент США встретит в своем имении День благодарения — праздник урожая, который отмечают в четвертый четверг ноября. Трамп ранее говорил о планах есть индейку, которая считается традиционным блюдом ужина.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил американским СМИ, что Зеленский хотел бы как можно скорее встретиться с Трампом, возможно, 27 ноября. Президент США называл четверг крайним сроком для принятия его плана украинского урегулирования.
Во вторник Трамп заявил, что достижение сделки по Украине близко.
По пути во Флориду Трамп заявил, что встрече с Зеленским должно предшествовать достижение договоренности по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
03:43
Президент США днем во вторник в Белом доме поздравлял сограждан с предстоящим праздником урожая отчетом об экономических успехах администрации. День благодарения является одним из центральных американских праздников и широко отражен в поп-культуре, с ним связано много семейных традиций. Проводить его также предполагается преимущественно в кругу семьи. Есть даже термин для альтернативных встречам с родственниками мероприятий среди друзей: Friendsgiving.
Внимание к международным делам в канун праздника проявляется в традиционных визитах президентов США на военные базы в разных странах, к примеру, на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал уступки со стороны России по мирному плану США
03:29
Зеленскому в случае визита в Штаты не впервые пришлось бы являться к американскому президенту в канун национального торжества. Он был в Вашингтоне 21 декабря 2022 года, тогда администрация Джо Байдена за несколько дней перед католическим Рождеством объявила о военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. Нынешний Белый дом заявляет, что при Трампе финансирование Киева остановлено.
В случае необходимости поместье Трампа Мар-а-Лаго обладает необходимой защитой и условиями, чтобы принимать иностранных гостей. Там бывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони еще до инаугурации республиканца. Там жил миллиардер Илон Маск.
Технические возможности позволят провести пресс-конференцию и обеспечить прямой эфир.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Вчера, 22:55
 
