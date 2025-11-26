Трамп уехал во Флориду, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправился во Флориду на длинные выходные в связи с Днем благодарения, ранее о желании встретиться с ним в этот период говорили в офисе Владимира Зеленского.

По пути во Флориду Трамп заявил, что встрече с Зеленским должно предшествовать достижение договоренности по украинскому урегулированию.

Президент США днем во вторник в Белом доме поздравлял сограждан с предстоящим праздником урожая отчетом об экономических успехах администрации. День благодарения является одним из центральных американских праздников и широко отражен в поп-культуре, с ним связано много семейных традиций. Проводить его также предполагается преимущественно в кругу семьи. Есть даже термин для альтернативных встречам с родственниками мероприятий среди друзей: Friendsgiving.