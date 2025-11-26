СМИ: обстановка на встрече Трампа с саудовским принцем была накалена

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Обстановка на переговорах президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана накалилась, когда стороны обсуждали возможность присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Наследный принц Саудовской Аравии 18 ноября нанес первый визит в США за второй срок правления Трампа. В Вашингтоне он провел переговоры с главой Белого дома.
"Обстановка на переговорах президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на прошлой неделе накалилась, когда они обсуждали возможность присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям и нормализации отношений с Израилем", — пишет портал со ссылкой на двух американских чиновников и осведомленный источник.
Как отмечают американские чиновники, Трамп оказывал сильное давление на саудовского кронпринца, чтобы Саудовская Аравия присоединилась к соглашениям, бен Салман в свою очередь объяснил Трампу, что хотя он и хочет нормализации отношений с Израилем, его страна не может присоединиться к соглашениям сейчас из-за антиизраильских настроений среди населения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Трамп по итогам переговоров с бен Салманом называл позитивной реакцию Эр-Рияда на перспективу присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям, отметив, что эта тема будет обсуждаться и дальше.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К ним присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующей договоренности с Государством Израиль.