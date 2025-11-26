Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра

"Опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" представлена в репертуаре лишь двух театров России. Наши артисты смогли впечатлить жителей и гостей столицы. Уверена, что этот вечер стал не только культурным событием, но и приглашением продолжить знакомство. Это хороший повод узнать Удмуртию ближе. Наша республика полна загадок и открытий. Сегодня вы познакомились только с малой его частичкой. Увидели наш театр, который развивается и радует новыми постановками. Только в этом году, в год 185-летия великого Петра Ильича Чайковского, состоялось две премьеры: авторского балета "Медный всадник" и оперы "Иоланта", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Наталью Тойкину.