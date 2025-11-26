Рейтинг@Mail.ru
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра
Удмуртская Республика
 
10:27 26.11.2025 (обновлено: 10:42 26.11.2025)
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра - РИА Новости, 26.11.2025
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра
Театр оперы и балета из Удмуртии впервые в истории выступил на сцене Большого театра в Москве с постановкой оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о... РИА Новости, 26.11.2025
Удмуртская Республика

Театр оперы и балета из Удмуртии впервые выступил на сцене Большого театра

Артисты удмуртского театра оперы и балета на сцене Большого театра в Москве
УФА, 26 ноя – РИА Новости. Театр оперы и балета из Удмуртии впервые в истории выступил на сцене Большого театра в Москве с постановкой оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
"На новой сцене Государственного академического Большого театра России для жителей и гостей столицы театр оперы и балета Удмуртской Республики представил оперу Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в постановке режиссёра Николая Маркелова", - говорится в сообщении.
Гастрольный показ состоялся в рамках X фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году юбилейный фестиваль объединяет в своей программе спектакли более 20 музыкальных театров России и стран Содружества Независимых Государств, рассказали в пресс-службе.
"Удмуртия – родина Петра Ильича Чайковского. А его имя – мировой бренд. Проводя Год Чайковского и привозя в Москву именно оперу и балет, Удмуртия не просто чтит память великого композитора, нашего земляка, а заявляет: "Мы – наследники этой высокой культуры. Здесь, на нашей земле, рождалась мировая музыкальная классика", – приводятся слова постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Дарьи Сунцовой.
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что московской публике театр оперы и балета республики представил редкое для репертуара музыкального театра произведение. "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" считается одной из самых масштабных, сложных и многоплановых опер Николая Римского-Корсакова и является жемчужиной в репертуаре театра Удмуртии. Постановка требует не только высокого профессионализма артистов, но и современных технических возможностей сцены. Так, в 2024 году театр приобрел новое оборудование в рамках национального проекта "Культура", который по решению президента России Владимира Путина с 2025 года преобразован в нацпроект "Семья".
"Опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" представлена в репертуаре лишь двух театров России. Наши артисты смогли впечатлить жителей и гостей столицы. Уверена, что этот вечер стал не только культурным событием, но и приглашением продолжить знакомство. Это хороший повод узнать Удмуртию ближе. Наша республика полна загадок и открытий. Сегодня вы познакомились только с малой его частичкой. Увидели наш театр, который развивается и радует новыми постановками. Только в этом году, в год 185-летия великого Петра Ильича Чайковского, состоялось две премьеры: авторского балета "Медный всадник" и оперы "Иоланта", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Наталью Тойкину.
Вице-премьер республики также напомнила о событиях, прошедших на территории региона в год 185-летия великого композитора при поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова. Среди них 68-й фестиваль искусств, фестиваль дворянской культуры, фестиваль фигурного катания, а также ретропоезд "Чайковский экспресс", который стал настоящим хитом и вошел в тройку лучших туристических проектов страны.
"Режиссер-постановщик Николай Маркелов отметил, что опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в постановке Театра оперы и балета Удмуртской Республики поражает зрителя и сценографическим обрамлением. Технически это самый сложный спектакль", - сообщает пресс-служба руководителя региона.
Работая над постановкой, режиссер глубоко изучил философские идеи, заложенные в опере, и провёл тщательную работу со всеми исполнителями, цехами театра и техническими службами, донеся красоту, сложность и важность содержания оперного спектакля до всех, кто был занят в постановочном процессе. Работа со зрителем также потребовала особого внимания — были проведены лекции, посвященные истории создания, философскому и музыкальному содержанию оперы. Они проходили в библиотеках, высших учебных заведениях, на собраниях заводов Ижевска и перед премьерными показами оперы. Постановка стала одной из важнейших в истории развития театра, высоким достижением и результатом работы за предыдущие десятилетия, следует из релиза.
"Опера неоднократно отмечена профессиональным сообществом. Она вошла в "Золотой фонд театральных постановок России", сформированный Союзом театральных деятелей. Напомним, из 300 работ, отобранных в первом туре, эксперты выделили всего 100 победителей проекта. Также постановка была включена в лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и удостоена главной премии Международного славянского форума "Золотой Витязь", - добавили в пресс-службе главы Удмуртии.
