Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев - 26.11.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:51 26.11.2025
Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев
Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев
Производители Татарстана за 10 месяцев 2025 года экспортировали в 56 стран продукции на 376 миллионов долларов, в том числе экспорт продукции "халяль" составил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:51:00+03:00
2025-11-26T19:51:00+03:00
республика татарстан
экономика
турция
турция
Новости
экономика, турция
Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть "Кул Шариф" с вертолетной площадки гостиницы "Гранд Отель Казань"
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Производители Татарстана за 10 месяцев 2025 года экспортировали в 56 стран продукции на 376 миллионов долларов, в том числе экспорт продукции "халяль" составил 27 миллионов долларов, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
Делегация Татарстана побывала с рабочей поездкой в Турции, состоялись встречи с руководством компании по организации и проведению международных и локальных выставочных мероприятий, конференций и деловых форумов Türkel Fuarcılık, холдингов Yapı & Yapı и Yataş Group, президентом Ассоциации организаторов международных выставок Турции Юнусом Эте, заместителем министра торговли, промышленности и содействия инвестициям Султаната Оман Ибистам Ахмед Саид Аль Фаруджи, представителями министерства промышленности и технологий Турции.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
25 ноября, 16:40
25 ноября, 16:40
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов принял участие в рабочих встречах и пленарной сессии 10-й международной торговой выставки World Halal Summit, направленной на популяризацию халяль-индустрии, демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики.
"Экспорт продукции АПК Татарстана осуществляют 258 участников экспортной деятельности в 56 стран мира. За 10 месяцев текущего года отгружено продукции на 376 миллионов долларов, в том числе продукции "халяль" экспортировано на более чем 27 миллионов долларов. Взаимовыгодные отношения укрепляют партнерство и соответствуют целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении по итогам встреч.
Основными экспортерами продукции агропромышленного комплекса являются Казанский маслоэкстракционный завод, компании "Нэфис-Биопродукт", "Эссен Продакшн АГ", "Агросила", "Камамбер", "Азбука сыра", "Вамин Татарстан", завод растительных масел "Чистопольский", кооператив "Каусар" и другие.
Гайнуллов отметил в ходе встреч, что Татарстан имеет возможность экспортировать различную сельскохозяйственную продукцию, в том числе произведенную по стандартам "халяль". Это мясная, молочная и кондитерская продукция, масло подсолнечное, зерновые, корма для животных.
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей
Вчера, 14:38
Вчера, 14:38
 
Республика Татарстан Экономика Турция
 
 
