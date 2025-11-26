Татарстан экспортировал продукции "халяль" на $27 млн за 10 месяцев

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть "Кул Шариф" с вертолетной площадки гостиницы "Гранд Отель Казань"

КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Производители Татарстана за 10 месяцев 2025 года экспортировали в 56 стран продукции на 376 миллионов долларов, в том числе экспорт продукции "халяль" составил 27 миллионов долларов, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Делегация Татарстана побывала с рабочей поездкой в Турции, состоялись встречи с руководством компании по организации и проведению международных и локальных выставочных мероприятий, конференций и деловых форумов Türkel Fuarcılık, холдингов Yapı & Yapı и Yataş Group, президентом Ассоциации организаторов международных выставок Турции Юнусом Эте, заместителем министра торговли, промышленности и содействия инвестициям Султаната Оман Ибистам Ахмед Саид Аль Фаруджи, представителями министерства промышленности и технологий Турции.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов принял участие в рабочих встречах и пленарной сессии 10-й международной торговой выставки World Halal Summit, направленной на популяризацию халяль-индустрии, демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики.

"Экспорт продукции АПК Татарстана осуществляют 258 участников экспортной деятельности в 56 стран мира. За 10 месяцев текущего года отгружено продукции на 376 миллионов долларов, в том числе продукции "халяль" экспортировано на более чем 27 миллионов долларов. Взаимовыгодные отношения укрепляют партнерство и соответствуют целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении по итогам встреч.

Основными экспортерами продукции агропромышленного комплекса являются Казанский маслоэкстракционный завод, компании "Нэфис-Биопродукт", "Эссен Продакшн АГ", "Агросила", "Камамбер", "Азбука сыра", "Вамин Татарстан", завод растительных масел "Чистопольский", кооператив "Каусар" и другие.