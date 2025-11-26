Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:38 26.11.2025
В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей
В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей - РИА Новости, 26.11.2025
В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей
Сельскохозяйственная продукция на 1,6 миллиарда рублей завезена на сельхозярмарки в Татарстане по итогам 11 ярмарочных недель, ярмарки продлятся до 28 декабря,... РИА Новости, 26.11.2025
республика татарстан
экономика
казань
набережные челны
зеленодольск
казань
набережные челны
зеленодольск
Новости
экономика, казань, набережные челны, зеленодольск
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Набережные Челны, Зеленодольск

В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная ярмарка в Казани
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сельскохозяйственная ярмарка в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сельскохозяйственная продукция на 1,6 миллиарда рублей завезена на сельхозярмарки в Татарстане по итогам 11 ярмарочных недель, ярмарки продлятся до 28 декабря, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. Этой осенью сельхозярмарки проходят с 13 сентября по 28 декабря на 14 площадках в Казани, двух площадках в Набережных Челнах, двух - в Зеленодольске, двух - в Нижнекамске, а также в Камских Полянах.
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
25 ноября, 16:40
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
25 ноября, 16:40
Ярмарочные площадки в Казани осмотрел заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Горожанам по доступной цене был представлен широкий ассортимент продуктов: мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука, кондитерские изделия.
"По итогам 11 ярмарочных недель было завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1,65 миллиарда рублей, в том числе 3,8 тысячи тонн картофеля, 219 тонн разливного молока, 681 тонна сахара, 1,47 миллиарда штук куриных яиц, 793 тонны мяса ( в том числе 462 тонны говядины)", - говорится в сообщении.
Минсельхозпрод Татарстана отмечает, что ярмарки имеют высокое социальное значение и являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции республиканских производителей, способствуя развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Осенью прошлого года на сельскохозяйственных ярмарках было реализовано продукции на сумму более 1,6 миллиарда рублей, в том числе более 7,1 тонн овощей, около 400 тонн разливного молока, свыше 910 тонн сахара, более 4,2 миллиона штук куриных яиц, около 1,8 тысячи тонн мяса. В проведении ярмарок было задействовано более 19 тысяч единиц транспорта.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Татарстане направили 14 млрд руб
25 ноября, 15:44
 
Республика ТатарстанЭкономикаКазаньНабережные ЧелныЗеленодольск
 
 
