В Татарстане на сельхозярмарки завезли сельхозпродукцию на 1,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Сельскохозяйственная продукция на 1,6 миллиарда рублей завезена на сельхозярмарки в Татарстане по итогам 11 ярмарочных недель, ярмарки продлятся до 28 декабря, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Сельскохозяйственные ярмарки организуются в Татарстане ежегодно в осенний и весенний периоды. На них сельхозпродукцию можно купить напрямую у производителей по ценам ниже среднерозничных на 15-30%. Этой осенью сельхозярмарки проходят с 13 сентября по 28 декабря на 14 площадках в Казани, двух площадках в Набережных Челнах, двух - в Зеленодольске, двух - в Нижнекамске, а также в Камских Полянах.

Ярмарочные площадки в Казани осмотрел заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Горожанам по доступной цене был представлен широкий ассортимент продуктов: мясо птицы, яйца, говядина, свинина, картофель, овощи, молоко и молочные продукты, сахар, подсолнечное масло, мука, кондитерские изделия.

"По итогам 11 ярмарочных недель было завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1,65 миллиарда рублей, в том числе 3,8 тысячи тонн картофеля, 219 тонн разливного молока, 681 тонна сахара, 1,47 миллиарда штук куриных яиц, 793 тонны мяса ( в том числе 462 тонны говядины)", - говорится в сообщении.

Минсельхозпрод Татарстана отмечает, что ярмарки имеют высокое социальное значение и являются одним из самых востребованных форматов сбыта сельскохозяйственной продукции республиканских производителей, способствуя развитию сельского хозяйства и улучшению продовольственной безопасности региона. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".