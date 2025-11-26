Рейтинг@Mail.ru
07:05 26.11.2025
Таксист спас красноярскую пенсионерку от передачи денег мошенникам
происшествия, красноярск, новосибирск, ачинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Новосибирск, Ачинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Таксист спас красноярскую пенсионерку от передачи денег мошенникам

КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска, работающий в такси, получив заказ на доставку посылки из Красноярска в Новосибирск, усомнился в том, что пожилая отправительница осознает свои действия, и отвез переданную ему сумку не адресату, а в полицию, где при осмотре содержимого обнаружилось почти 5 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУ МВД.
"Ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России "Красноярское" приехал 26-летний житель Ачинска и привез сумку, в которой лежало около 4,7 млн рублей. Молодой человек рассказал, что, работая в фирме такси, получил заказ – забрать у пожилой женщины в Красноярске посылку и отвезти ее в Новосибирск", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд отказал пенсионерке в возврате ее квартиры, проданной мошенниками
Вчера, 08:49
По словам молодого человека, приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая сумку, нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего конкретного не ответила. Выйдя на улицу, он посмотрел на содержимое сумки и увидел большую сумму денег.
Отмечается, что, будучи осведомленным о способах мошенничества, водитель решил отвезти посылку в полицию. При этом с ним продолжали связываться заказчики и торопили с доставкой. Красноярские полицейские связались с коллегами из Новосибирска и, заручившись их поддержкой, приняли решение отправить водителя такси на встречу с получателями посылки.
Доехав до пункта назначения, водитель сообщил местным полицейским адрес, где должна состояться передача сумки. Уже на месте полицейские задержали ранее не судимых жителей Новосибирска 2002 и 2006 года рождения. Задержанные доставлены в Красноярск.
"Предварительно установлено, что злоумышленники являются пособниками дистанционных мошенников. Сейчас следователи устанавливают все эпизоды их преступной деятельности. В отношении мужчин... возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обнаруженные в сумке деньги были возвращены законной владелице", - сказано в релизе.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
23 ноября, 14:03
 
