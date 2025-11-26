https://ria.ru/20251126/taksist-2057580802.html
Таксист спас красноярскую пенсионерку от передачи денег мошенникам
Таксист спас от мошенников почти 5 миллионов рублей красноярской пенсионерки
КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Житель Ачинска, работающий в такси, получив заказ на доставку посылки из Красноярска в Новосибирск, усомнился в том, что пожилая отправительница осознает свои действия, и отвез переданную ему сумку не адресату, а в полицию, где при осмотре содержимого обнаружилось почти 5 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУ МВД.
"Ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России
"Красноярское" приехал 26-летний житель Ачинска
и привез сумку, в которой лежало около 4,7 млн рублей. Молодой человек рассказал, что, работая в фирме такси, получил заказ – забрать у пожилой женщины в Красноярске
посылку и отвезти ее в Новосибирск", - говорится в сообщении.
По словам молодого человека, приехав по указанному адресу за посылкой, он заметил, что бабушка, передавая сумку, нервничала, а на вопрос, хорошо ли знает адресата, ничего конкретного не ответила. Выйдя на улицу, он посмотрел на содержимое сумки и увидел большую сумму денег.
Отмечается, что, будучи осведомленным о способах мошенничества, водитель решил отвезти посылку в полицию. При этом с ним продолжали связываться заказчики и торопили с доставкой. Красноярские полицейские связались с коллегами из Новосибирска
и, заручившись их поддержкой, приняли решение отправить водителя такси на встречу с получателями посылки.
Доехав до пункта назначения, водитель сообщил местным полицейским адрес, где должна состояться передача сумки. Уже на месте полицейские задержали ранее не судимых жителей Новосибирска 2002 и 2006 года рождения. Задержанные доставлены в Красноярск.
"Предварительно установлено, что злоумышленники являются пособниками дистанционных мошенников. Сейчас следователи устанавливают все эпизоды их преступной деятельности. В отношении мужчин... возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обнаруженные в сумке деньги были возвращены законной владелице", - сказано в релизе.