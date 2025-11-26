Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры

БАНГКОК, 26 ноя – РИА Новости. Пятидесятидевятилетний житель Сахалина, работник IT-сферы, пропал в Таиланде в международном аэропорту Бангкока перед самым вылетом на Родину после окончания отдыха, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.