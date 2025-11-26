Рейтинг@Mail.ru
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры - РИА Новости, 26.11.2025
20:49 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
Пятидесятидевятилетний житель Сахалина, работник IT-сферы, пропал в Таиланде в международном аэропорту Бангкока перед самым вылетом на Родину после окончания... РИА Новости, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры

Житель Сахалина пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры

БАНГКОК, 26 ноя – РИА Новости. Пятидесятидевятилетний житель Сахалина, работник IT-сферы, пропал в Таиланде в международном аэропорту Бангкока перед самым вылетом на Родину после окончания отдыха, сообщила РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" и лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Российский гражданин исчез 23 ноября перед самым вылетом домой из международного аэропорта Бангкока. Родные 59-летнего Игоря Ивановича Ярыша обратились к нам с просьбой помочь найти их родственника, с которым нет связи уже трое суток", - сообщила агентству волонтер, добавив, что родные пропавшего пока в полицию не обращались.
Россиянин должен был вылететь в воскресенье рейсом СУ655 в Хабаровск, но на рейс не явился, сообщила она.
"На связь не выходит ни по каким каналам, телефон его выключен. Как нам удалось выяснить, родственница Ольга разговаривала с Игорем по телефону в день исчезновения, за три часа до посадки в автобус до аэропорта. Он находился в Паттайе в отеле Cozy Beach, где до этого отдыхал неделю. Известно, что потом Игорь вместе с группой сел в автобус, доехал до аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi), пошел на посадку и пропал", - рассказала Шерстобоева.
По словам родственников, Ярыш торопился домой, чтобы успеть отпраздновать с родными свой день рождения, который приходился на 25 ноября, также сообщила волонтер.
Российские волонтеры разместили в русскоязычных пабликах Таиланда словесный портрет пропавшего и попросили видевших россиянина сообщить о его местонахождении.
